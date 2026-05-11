Rissa ai box al circuito di Misano scatta la squalifica I video fanno il giro del web

Durante il primo evento stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance al circuito di Misano si è verificata una rissa tra i partecipanti nei box. La scena è stata ripresa da diversi video condivisi online e ha attirato l’attenzione degli spettatori. In seguito all’accaduto, uno dei protagonisti coinvolti è stato immediatamente squalificato. La gara si è svolta con un’atmosfera molto tesa, con momenti di forte agitazione tra i piloti e il personale tecnico.

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