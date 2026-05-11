Rissa ai box al circuito di Misano scatta la squalifica I video fanno il giro del web
Durante il primo evento stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance al circuito di Misano si è verificata una rissa tra i partecipanti nei box. La scena è stata ripresa da diversi video condivisi online e ha attirato l’attenzione degli spettatori. In seguito all’accaduto, uno dei protagonisti coinvolti è stato immediatamente squalificato. La gara si è svolta con un’atmosfera molto tesa, con momenti di forte agitazione tra i piloti e il personale tecnico.
Misano, 11 maggio 2026 – Finale ad altissima tensione al Misano World Circuit Marco Simoncelli durante il primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Dopo il contatto in pista tra l’ Audi di Alex Aka e la Lamborghini di Edoardo Liberati, il dopo gara è degenerato nell’area box con momenti di forte nervosismo tra alcuni membri di Tresor Attempto Racing e Vincenzo Sospiri Racing. Spintoni tra i componenti di due squadre, la squalifica. Secondo quanto emerso dal provvedimento dei commissari, alcuni componenti della squadra Audi si sarebbero recati nel box rivale dando vita a un acceso confronto sfociato in spintoni e contatti fisici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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