Nel mondo del Grande Fratello VIP basta una frase sfuggita nel momento sbagliato per scatenare un caso mediatico. Anche questa volta, a far discutere non sono strategie o dinamiche di gioco, ma alcune parole pronunciate – o presunte tali – che hanno immediatamente acceso il dibattito online. Tra video virali, audio da decifrare e commenti contrastanti, il confine tra errore involontario e comportamento da sanzionare torna al centro della scena. GF VIP, Ibiza Altea ha bestemmiato?. A finire sotto accusa è Ibiza Altea, protagonista di un episodio avvenuto durante la notte. Rientrata in camera mentre gli altri concorrenti dormivano, avrebbe avuto difficoltà a muoversi al buio e, dopo aver urtato un oggetto, avrebbe pronunciato parole che a molti utenti sono sembrate blasfeme. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - GF VIP, una concorrente avrebbe bestemmiato: il VIDEO fa il giro del web, squalifica in arrivo?

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