BCE De Guindos | Serve prudenza sui tassi per tensioni in Iran

Il vicepresidente della Banca centrale europea ha dichiarato che è necessaria prudenza nell'adeguamento dei tassi di interesse a causa delle tensioni in Iran. Si discute su come il conflitto possa influenzare la decisione della BCE prevista per giugno e si analizza come lo shock energetico generato dalla crisi possa incidere sull'inflazione prima di avere effetti sulla crescita economica. Le dichiarazioni si inseriscono in un quadro di incertezza sui mercati finanziari e sui prezzi dell'energia.

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