Riscossione a San Giorgio del Sannio l’Amministrazione | Dalla Petrillo accuse strumentali i veri problemi arrivano dal passato

A San Giorgio del Sannio, l’Amministrazione comunale ha replicato alle accuse della consigliera Petrillo riguardo alla gestione della riscossione. In una nota ufficiale, il Comune ha definito le accuse “strumentali” e ha evidenziato come le criticità attuali siano legate a problemi lasciati in eredità dal passato. La consigliera Petrillo aveva atteso a lungo una risposta alla propria interrogazione consiliare, che è stata inviata oggi tramite PEC.

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