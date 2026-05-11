Riscossione a San Giorgio del Sannio l’Amministrazione | Dalla Petrillo accuse strumentali i veri problemi arrivano dal passato
A San Giorgio del Sannio, l’Amministrazione comunale ha replicato alle accuse della consigliera Petrillo riguardo alla gestione della riscossione. In una nota ufficiale, il Comune ha definito le accuse “strumentali” e ha evidenziato come le criticità attuali siano legate a problemi lasciati in eredità dal passato. La consigliera Petrillo aveva atteso a lungo una risposta alla propria interrogazione consiliare, che è stata inviata oggi tramite PEC.
Tempo di lettura: 3 minuti La consigliera Petrillo ha vissuto giorni di grande attesa rispetto alla risposta alla propria interrogazione consiliare, risposta che oggi, puntualmente, è stata trasmessa tramite PEC. Come Amministrazione, rivendichiamo con convinzione la scelta di esternalizzare il servizio di riscossione coattiva, ricordando che dal 2019 ad oggi si sono susseguiti ben sette affidamenti, con percentuali di aggio che partivano dal 10%, scelte condivise e avallate anche dall’amministrazione di cui la stessa consigliera faceva parte. La consigliera si concentra sulla somma di 93 mila euro di affidamento ma non considera che l’aggio del 9% sul riscosso è presumibile ed erogabile alla società qualora si verifichi una evasione di accertamenti pari a 900 mila euro.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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