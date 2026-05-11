Ripresi mentre abbandonano rifiuti in strada a Battipaglia | scattano due denunce
A Battipaglia, due persone sono state denunciate dopo essere state riprese mentre abbandonavano rifiuti lungo la strada. Le forze dell’ordine hanno condotto controlli sul territorio e hanno identificato gli autori delle azioni illecite. L’attività di prevenzione e repressione dell’abbandono dei rifiuti prosegue senza interruzioni nel centro urbano. La polizia ha notificato le denunce e proseguito con le verifiche per contrastare il fenomeno.
L’attività di controllo del territorio e di contrasto all’abbandono dei rifiuti continua senza sosta nella città di Battipaglia. Gli agenti della Polizia Locale, in particolare della Sezione Videosorveglianza coordinata dal Vicecomandante Domenico Di Vita, sono riusciti ad individuare e.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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