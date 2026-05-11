Ripresi mentre abbandonano rifiuti in strada a Battipaglia | scattano due denunce

A Battipaglia, due persone sono state denunciate dopo essere state riprese mentre abbandonavano rifiuti lungo la strada. Le forze dell’ordine hanno condotto controlli sul territorio e hanno identificato gli autori delle azioni illecite. L’attività di prevenzione e repressione dell’abbandono dei rifiuti prosegue senza interruzioni nel centro urbano. La polizia ha notificato le denunce e proseguito con le verifiche per contrastare il fenomeno.

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