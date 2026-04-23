Abbandonano rifiuti in strada davanti agli occhi dei carabinieri denunciati due pregiudicati

Due uomini con precedenti penali sono stati denunciati dopo aver abbandonato rifiuti lungo la strada davanti agli occhi dei carabinieri. Il nucleo radiomobile di Gravina di Catania ha intercettato un furgoncino fermo in via Tre Altarelli, nel comune di Mascalucia, e ha notato che trasportava materiali di scarto. I militari hanno poi fermato il veicolo e proceduto con le verifiche sul trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

Il nucleo radiomobile dei carabinieri di Gravina di Catania, nei giorni scorsi ha intercettato un furgoncino carico di rifiuti e fermo in via Tre Altarelli, nel comune di Mascalucia. Si tratta di una zona residenziale costituita prevalentemente da villette, tra le quali vi sono anche fondi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Abbandonano i rifiuti in strada poi spendono fino a 6.500 euro in sanzioni, trasgressori denunciati a CollegnoPrima hanno abbandonato i rifiuti sul territorio di Collegno poi sono stati sanzionati dalla polizia locale. Abbandonano sacchi di immondizia in strada a Guidonia, agenti risalgono agli incivili tramite i rifiuti. MultatiSono arrivati agli incivili seguendo le tracce lasciate nei sacchi della spazzatura abbandonati in strada. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Abbandona rifiuti in strada, beccato in video: patente ritirata; Udine, rifiuti abbandonati, troppi gesti incivili; Materassi, divani, sedie e addirittura un frigorifero: montagne di rifiuti ingombranti abbandonati in città (FOTO). Il Comune: Gesti incivili ed è anche un reato; Sacchi di rifiuti all'esterno dei cassonetti, a Bari Vecchia scattano le multe per 8 ristoratori. Emergenza rifiuti. Raffica di segnalazioni in tutto il territorioSacchi abbandonati, cattivi odori, aree verdi trasformate in discariche improvvisate. È un’emergenza silenziosa ma sempre più visibile quella dei rifiuti lasciati in strada, che nelle ultime settimane ... lanazione.it Rifiuti abbandonati in strada, Brunello risponde con la Giornata del Verde PulitoUna mattinata di lavoro volontario per liberare la zona industriale e le vie di confine con Gazzada dai rifiuti lasciati lungo le strade. Già in programma una nuova uscita a inizio estate ... varesenews.it Giugliano, lo scempio quotidiano del territorio. In due abbandonano una vasca da bagno piena di rifiuti speciali - facebook.com facebook