È stato annunciato l’apertura delle candidature per l’edizione 2026 del Premio GammaDonna, un riconoscimento italiano dedicato all’imprenditoria femminile innovativa. Le candidature possono essere presentate fino al 9 giugno. L’edizione 2026 rappresenta una nuova occasione per le imprenditrici di tutto il paese di essere riconosciute per il loro lavoro e le loro iniziative nel settore.

I l Premio GammaDonna ha appena aperto le candidature per l’edizione 2026, confermandosi uno dei principali riconoscimenti italiani dedicati all’imprenditoria femminile innovativa. Nato nel 2004 con l’obiettivo di ridurre il gender gap socio-economico, il Premio si è evoluto negli anni in una piattaforma permanente di empowerment, networking e accelerazione d’impresa rivolta alle donne che innovano nel business. Donne imprenditrici: la situazione in Italia secondo i dati Istat X Leggi anche › GammaDonna 2025: vince Francesca Failoni e il suo Bitcoin sostenibile Le sfide dell’imprenditoria femminile. Stando ai dati divulgati da GammaDonna, in Italia le imprese femminili hanno superato quota 1,3 milioni, rappresentando una componente sempre più dinamica del tessuto economico nazionale, soprattutto nei settori innovativi e tecnologici.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Riparte Premio GammaDonna per l’imprenditoria femminile innovativa. C’è tempo fino al 9 giugno per candidarsi

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