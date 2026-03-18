C’è tempo fino all’8 aprile per candidarsi

Fino all’8 aprile è possibile presentare domanda per sei posti di servizio civile universale offerti dalla Fondazione per la Coesione Sociale, l’ente di scopo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che si occupa di iniziative nel settore del welfare. L’opportunità è rivolta a chi desidera partecipare a programmi di servizio nel settore sociale e assistenziale. La selezione avviene attraverso un procedimento di candidatura aperto a tutti i interessati.

Sono sei i posti di servizio civile universale offerti dalla Fondazione per la Coesione Sociale, l’ente di scopo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che opera nel campo del welfare. Giovani da 18 a 29 anni non ancora compiuti hanno la possibilità di candidarsi fino all’8 aprile. Il titolo del progetto è “Perché mi importa! Welfare di comunità e benessere solidale diffuso” e si svolgerà a Lucca. Due posti saranno ospitati dalla sede della Fondazione per la Coesione Sociale in Piazza San Ponziano 4 e altri 4 in via Elisa nella sede della comunità alloggio protetta Mandorla. L’obiettivo del progetto è contribuire al miglioramento della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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