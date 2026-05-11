Rione Don Guanella | detengono armi La Polizia di Stato denuncia due persone

Durante controlli a Scampia, gli agenti hanno trovato e sequestrato armi clandestine e munizioni. Due persone sono state denunciate per possesso illegale di armi. L'operazione si è svolta nel rione Don Guanella, dove sono stati eseguiti i controlli di routine. Nessun’altra persona è stata coinvolta o ferita durante le operazioni di polizia. Le armi e le munizioni sequestrate sono state messe sotto sequestro.

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Sequestro di armi clandestine e munizioni durante controlli a Scampia: denunciate due persone dalla Polizia di Stato. Proseguono i servizi straordinari di controllo predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nell pomeriggio di venerdì, a seguito dei suddetti controlli, la Polizia di Stato ha denunciato 2 persone per detenzione abusiva di armi clandestine con relativo munizionamento. In particolare, gli agenti del Commissariato di Scampia hanno controllato l’abitazione di due persone in zona Don Guanella dove sono state rinvenute, ben occultate all’interno di un’intercapedine, una pistola semiauotmatica cal.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Rione Don Guanella: detengono armi. La Polizia di Stato denuncia due persone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Scampia, maxi sequestro di droga nel rione Don Guanella: tre arresti della Polizia In giro con il volto coperto e un carrello: la Polizia locale interviene e denuncia due personeMomenti di apprensione nella mattinata di giovedì in via Sant’Antonio a Gatteo, dove alcuni residenti hanno segnalato la presenza di due persone che... Argomenti più discussi: Rione Don Guanella: sorpresi con la droga. Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3; Rione Don Guanella: detengono armi. La Polizia di Stato denuncia due persone - Napoli Village - Quotidiano; Soccavo: ruba uno scooter. Arrestato dalla Polizia di Stato - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni.