Rinnovo Kalulu | Juventus pronta a raddoppiargli lo stipendio e farlo entrare nel ‘club dei 4’

La Juventus sta lavorando al rinnovo del contratto di un difensore, con l’intenzione di aumentare il suo stipendio e prolungare l’accordo fino al 2031. La proposta include un raddoppio della retribuzione attuale e mira a inserirlo nel gruppo dei quattro giocatori più pagati della rosa. La trattativa è in corso e le parti stanno definendo i dettagli dell’accordo.

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con un prolungamento fino al 2031. Il futuro di Pierre Kalulu alla Juventus sembra destinato a tingersi ancora più di bianconero, ma con la flemma e la lucidità che lo contraddistinguono in campo. Dopo l’ennesima prova convincente a Lecce, il difensore francese ha chiarito la sua filosofia: un passo alla volta. Prima l’obiettivo Champions con il club, poi prendere il treno che porta al Mondiale negli Stati Uniti, e solo infine la firma sul rinnovo. « Sono contento qui, sto disputando una stagione in crescita. Ora pensiamo a raggiungere il nostro obiettivo, poi dopo il Mondiale e le vacanze ci sarà tempo per parlarne », ha dichiarato sorridente nel post-partita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Kalulu: Juventus pronta a raddoppiargli lo stipendio e farlo entrare nel ‘club dei 4’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Juventus, adesso tocca al rinnovo di Kalulu Juventus, Kalulu verso il rinnovo fino al 2030Secondo quanto riportato da il Giornale, la Juventus sta lavorando al rinnovo di Pierre Kalulu. Argomenti più discussi: Giù le mani da Kalulu: la Juve pronta a blindarlo per respingere gli assalti dalla Premier; Kalulu, lo vuole una big, ma...; Kalulu dice addio alla Juve in estate? La posizione dei bianconeri sul francese è molto chiara. I dettagli; Kalulu dice addio alla Juve in estate? La posizione dei bianconeri sul francese è molto chiara I dettagli.