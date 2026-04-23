Juventus adesso tocca al rinnovo di Kalulu

Da ilprimatonazionale.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si concentra ora sul rinnovo di Kalulu, dopo aver concluso gli accordi con i giocatori del centrocampo. La società accelera le trattative per mantenere in rosa i talenti chiave e rafforzare la formazione che guiderà la squadra nelle prossime stagioni. La decisione arriva in un momento in cui si cercano stabilità e continuità per il progetto sportivo.

Blindatura totale: Dopo i big del centrocampo, tocca a Kalulu. La Juventus accelera sul fronte dei rinnovi per consolidare l’ossatura della squadra del futuro. Dopo aver formalizzato i prolungamenti di Weston McKennie e Manuel Locatelli, la dirigenza bianconera ha puntato con decisione il mirino L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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