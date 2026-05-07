La trattativa tra l’attaccante e la società della Juventus resta ferma e senza sviluppi concreti. La società ha proposto un contratto che richiama un modello già adottato in passato, ma non sono ancora stati raggiunti accordi definitivi. I dirigenti devono decidere entro maggio, in vista della pianificazione delle strategie per la prossima stagione. Vlahovic attende una proposta da una grande squadra europea.

Torna, segna e, ora, scalpita: Dusan Vlahovic si è rimesso al centro del pianeta Juventus a tal punto da candidarsi per un ruolo da protagonista - in campo dal via - sabato sera a Lecce. Fin qui, le buone notizie e le buonissime sensazioni, soprattutto per un tecnico, Luciano Spalletti, che vede l'attaccante serbo dentro al suo progetto che deve riportare i bianconeri nell'orbita scudetto già dalla prossima avventura. Sarà così? Torna, segna, scalpita e, ora, aspetta: Dusan ha un profondo rispetto della maglia che indossa dal gennaio del 2022, del club, della società, dei tifosi, di tutto ciò che testimonia la profondità della storia juventina, ma, allo stesso tempo, è accompagnato da una forte consapevolezza di sé.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve-Vlahovic, grande gelo sul rinnovo: Dusan aspetta una big d'Europa

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