Rinnoviamo Forlì | Preoccupazione per i ritardi nella discussione sullo stato di avanzamento dei progetti Pnrr
In Consiglio comunale si registra una preoccupazione riguardo ai ritardi nella discussione sull’avanzamento dei progetti finanziati dal Pnrr. L’interrogazione, depositata il 13 aprile dalla consigliera, non ha ancora ricevuto risposta, suscitando commenti tra i presenti. La questione riguarda specificamente le tempistiche e lo stato di avanzamento di alcune iniziative in corso, con l’attenzione puntata anche sui tempi di risoluzione e sui possibili sviluppi futuri.
“Preoccupazione per i continui posticipi della interrogazione sullo stato di avanzamento dei progetti Pnrr, depositata il 13 aprile dalla consigliera Elena Colangelo”. Così RinnoviAmo Forlì, specificando che l'interrogazione non sarà discussa neppure in occasione del Consiglio del 12 maggio.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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