È stata convocata una riunione per valutare l’andamento dei progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza. La riunione è stata organizzata dal sindaco e dal vicesindaco con delega, coinvolgendo i responsabili dei vari settori interessati. Durante l’incontro sono stati analizzati i progressi raggiunti e le eventuali criticità riscontrate nei diversi interventi. La sessione è durata circa due minuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Convocata dal sindaco Clemente Mastella e dal vicesindaco con delega al coordinamento del Pnrr Francesco De Pierro, si è svolta stamane una riunione, alla quale hanno preso parte gli assessori Carmen Coppola (Politiche sociali), Mario Pasquariello (Lavori pubblici) e Oberdan Picucci (Ambiente) e i dirigenti comunali, finalizzata ad esaminare lo stato d’avanzamento dei progetti del Pnrr. Nel corso del tavolo tecnico è stata effettuata un’analitica ricognizione di tutti i progetti attinenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono state analizzate le procedure, gli atti e le azioni amministrative necessarie...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pnrr, riunione per esaminare lo stato d’avanzamento dei progetti

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