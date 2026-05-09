Stipendi marittimi ok ma dal 15 maggio i rincari arrivano al 50%

Dal 15 maggio, i costi dei trasporti marittimi aumenteranno fino al 50%, influenzando i prezzi per i residenti che utilizzano i servizi di navigazione. Nel frattempo, gli stipendi dei lavoratori marittimi sono stati confermati, ma il pagamento è stato ritardato a causa di una decisione della Regione Siciliana. La situazione riguarda sia i costi del trasporto che le questioni legate al pagamento degli stipendi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui