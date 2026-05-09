Stipendi marittimi ok ma dal 15 maggio i rincari arrivano al 50%
Dal 15 maggio, i costi dei trasporti marittimi aumenteranno fino al 50%, influenzando i prezzi per i residenti che utilizzano i servizi di navigazione. Nel frattempo, gli stipendi dei lavoratori marittimi sono stati confermati, ma il pagamento è stato ritardato a causa di una decisione della Regione Siciliana. La situazione riguarda sia i costi del trasporto che le questioni legate al pagamento degli stipendi.
? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi prezzi i costi di trasporto dei residenti?. Perché la Regione Siciliana ha causato il ritardo degli stipendi?. Quali tratte rimarranno escluse dal rincaro del 50%?. Chi deve autorizzare ufficialmente il nuovo listino delle tariffe?.? In Breve Pagamento stipendi aprile entro il 12 maggio per i marittimi Caronte & Tourist.. Rincari tra il 30% e il 50% per passeggeri e veicoli dal 15 maggio.. Tratte regionali Pelagie escluse dal nuovo listino prezzi Siremar.. Rallentamenti nei trasferimenti fondi dalla Regione Siciliana causano tensioni finanziarie.. Entro il 12 maggio i marittimi che operano nelle tratte verso le isole minori e nello Stretto riceveranno l’accredito integrale delle mensilità di aprile, risolvendo il rischio di pagamenti parziali che aveva creato incertezza nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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