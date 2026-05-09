Trasporti marittimi stipendi in arrivo ma scatta l’allarme rincari | aumenti fino al 50% dal 15 maggio

Da messinatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da metà maggio, i lavoratori dei trasporti marittimi riceveranno gli stipendi, anche se si segnala un aumento dei costi che potrebbe arrivare fino al 50 per cento. Le tariffe per i collegamenti nello Stretto e verso le isole minori sono in crescita, generando preoccupazioni sui rincari. Per ora, però, non ci sono state segnalazioni di ritardi o problemi nel pagamento degli stipendi ai marittimi coinvolti.

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Si ridimensiona, almeno per ora, la preoccupazione legata al pagamento degli stipendi dei marittimi impegnati nei collegamenti nello Stretto e nelle tratte verso le isole minori. Dopo le incertezze dei giorni scorsi su un possibile pagamento parziale delle mensilità di aprile, la situazione.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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