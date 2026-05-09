Trasporti marittimi stipendi in arrivo ma scatta l’allarme rincari | aumenti fino al 50% dal 15 maggio

Da metà maggio, i lavoratori dei trasporti marittimi riceveranno gli stipendi, anche se si segnala un aumento dei costi che potrebbe arrivare fino al 50 per cento. Le tariffe per i collegamenti nello Stretto e verso le isole minori sono in crescita, generando preoccupazioni sui rincari. Per ora, però, non ci sono state segnalazioni di ritardi o problemi nel pagamento degli stipendi ai marittimi coinvolti.

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