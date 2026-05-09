Trasporti marittimi stipendi in arrivo ma scatta l’allarme rincari | aumenti fino al 50% dal 15 maggio
Da metà maggio, i lavoratori dei trasporti marittimi riceveranno gli stipendi, anche se si segnala un aumento dei costi che potrebbe arrivare fino al 50 per cento. Le tariffe per i collegamenti nello Stretto e verso le isole minori sono in crescita, generando preoccupazioni sui rincari. Per ora, però, non ci sono state segnalazioni di ritardi o problemi nel pagamento degli stipendi ai marittimi coinvolti.
Si ridimensiona, almeno per ora, la preoccupazione legata al pagamento degli stipendi dei marittimi impegnati nei collegamenti nello Stretto e nelle tratte verso le isole minori. Dopo le incertezze dei giorni scorsi su un possibile pagamento parziale delle mensilità di aprile, la situazione.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
Accise sul tabacco: rincari progressivi fino al 2028 con aumenti fino a 30 centesimi a pacchetto dal 15 aprileScattano dal 15 aprile ulteriori rincari dei prezzi per sigarette, sigari e tabacco trinciato, come effetto delle misure disposte dal governo...
Aumenti in arrivo: da domani, 15 aprile 2026, rincari su sigarette e tabaccoABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovi prezzi dal 15 aprile A partire da domani, 15 aprile, entreranno in vigore nuovi aumenti sui prezzi di sigarette,...
Aggiornamenti e dibattiti
Argomenti più discussi: Crisi dei trasporti in Sicilia, allarme di FILT?CGIL, FIT?CISL e UILTRASPORTI: Regione inadempiente, stipendi e servizi a rischio. Mobilitazione sempre più vicina; Sindacati, navi in Sicilia: AST e Caronte&Tourist nel baratro; Federmar?Cisal Sicilia: Allarme stipendi e rischio tenuta dei servizi: chiesto incontro urgente alla Regione.
Sindacati 'ancora stipendi in ritardo per i lavoratori dei trasporti'Ancora problemi per i lavoratori del trasporto pubblico locale in Molise. A denunciare l'ennesima criticità sono le segreterie regionali di categoria della Cgil, Cisl e Faisa-Cisal in una nota in cui ... ansa.it
"AUTOTRASPORTI E TRASPORTI MARITTIMI E LAGUNARI BACCHIN S.N.C. DIBACCHIN STEFANO E ROBERTO BACCHIN" - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Biglietti alle stelle, fondi europei e la scommessa delle DMO: Maraio e il futuro turistico di Ischia: Il caro carburante e le criticità dei trasporti marittimi campani finiscono sotto la lente della Regione. L’Assessore al Turismo Enzo Maraio è intervenuto sulla questi facebook
Trasporti marittimi in Sardegna, l'assessora: “Sistema fragile, basta una minima variazione per far esplodere il sistema" reddit