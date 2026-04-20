Lo storico Odeon rinasce | lavori in corso e apertura prevista nel 2027

L’Odeon, uno degli edifici più rappresentativi del centro di Milano, sta attraversando una fase di ristrutturazione. I lavori in corso prevedono un intervento di recupero e restauro con l’obiettivo di riaprire al pubblico nel 2027. La proprietà dell’immobile è affidata al Fondo Aedison, gestito da Kryalos Sgr, che ha avviato le operazioni di riqualificazione dell’edificio.

Continuano i lavori che stanno dando nuova vita all’Odeon, uno degli immobili più iconici del centro di Milano e oggi di proprietà del Fondo Aedison gestito da Kryalos Sgr. L’edificio, che prende il nome di Palazzo Odeon, rinasce come polo multifunzionale dedicato al retail, all’intrattenimento e.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Nuovo asilo di Montaperto, lavori quasi conclusi: apertura prevista entro aprileIntervento finanziato dal Pnrr da circa 760 mila euro: edificio ormai completato, restano da ultimare finiture e sistemazioni esterne In dirittura di... Asti: Corso Alfieri riaperto, ZTL attiva e nuova viabilità in centro storico. Lavori su via Aliberti in corso.Asti Riconnette il Centro: Corso Alfieri Riapre al Traffico Dopo Interventi Asti ha restituito la piena funzionalità a Corso Alfieri, tra Piazza Roma...