Sicilia | il borgo degli immortali nel cuore delle Madonie

Nel cuore delle Madonie, nel comune di Geraci Siculo, vivono 56 persone ultranovenni. La cittadina si avvicina al centenario per una delle sue residenti e a superarlo per un’altra. La località è conosciuta come il borgo degli

AGI - Il borgo degli 'immortali' si trova nel cuore delle Madonie, i monti che guardano Palermo e la sua provincia: a Geraci Siculo vivono 56 ultranovantenni, una cittadina che compirà 100 anni nel corso dell'anno e un'altra che raggiungerà i 105. Numeri che, rapportati alla popolazione, raccontano una realtà unica e collocano il paese tra i casi più interessanti in Italia sul fronte della longevità. Il borgo degli immortali . Il fenomeno richiama da vicino il modello delle cosiddette " Blue Zones ", le " Zone blu ": aree del pianeta dove si registra la più alta concentrazione di persone longeve. A oggi, le principali Zone blu riconosciute sono l'area dell' Ogliastra in Sardegna, Okinawa (Giappone), Ikaria (Grecia), Nicoya (Costa Rica) e Loma Linda (California). 🔗 Leggi su Agi.it

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