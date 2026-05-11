Il presidio di Logarghena riapre le sue porte, dedicato a una figura storica del territorio. Contestualmente, il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano ha annunciato un cambio al vertice, con un nuovo responsabile al comando. La struttura rappresenta ora un punto di riferimento per gli appassionati di escursionismo e per chi cerca di vivere la montagna rispettando le regole e l’ambiente circostante.

Il cuore del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano si arricchisce di un rinnovato punto di riferimento per l’escursionismo e la fruizione sostenibile della montagna. È stato inaugurato nei giorni scorsi, nel territorio provinciale di Massa-Carrara, il Rifugio di Logarghena, tornato a disposizione della collettività al termine di una profonda opera di riqualificazione. L’intera operazione ha richiesto un impegno economico pari a 108mila euro, coperto attraverso le risorse del PSR Toscana. Questo progetto, nato dal coinvolgimento attivo di istituzioni, enti e realtà locali, non si è limitato al solo recupero dell’edificio. I lavori di...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Rinasce il presidio di Logarghena: struttura intitolata a Zani e cambio al vertice per il Parco nazionale

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