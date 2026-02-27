Zani rinasce | il convegno che rivela i segreti della ricostruzione

A Reggio Calabria si tiene un convegno dedicato a Gino Zani, l’ingegnere che ha contribuito a ricostruire la città dopo il terremoto del 1908. L’evento riunisce professionisti e studiosi per approfondire il suo ruolo e i progetti realizzati durante quel periodo. La giornata si concentra sulla figura di Zani e sul suo lavoro nel processo di ricostruzione urbana.

Un convegno per riscoprire l’eredità di Zani. Reggio Calabria celebra Gino Zani, l’ingegnere che ridisegnò la città dopo il terremoto del 1908. Oggi si apre un convegno a Palazzo Alvaro per ricordare il suo contributo alla ricostruzione e alla resilienza urbana. Il sindaco facente funzioni Carmelo Versace sottolinea come Zani abbia intuito l’identità futura della città, creando un ponte culturale ancora oggi fondamentale. L’evento, organizzato con la collaborazione di ordini professionali e istituzioni sanmarinesi, include seminari, mostre e visite guidate agli edifici progettati dall’ingegnere. La due giorni dedicata a Zani rappresenta un momento di riflessione sulla capacità delle città di guardare al futuro, un tema attuale in un’epoca di sfide climatiche e urbanistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Convegno su Gino Zani: Battaglia annuncia il conferimento del San Giorgio d’Oro alla memoria dell’ingegnereBattaglia ha evidenziato come il percorso professionale di Zani abbia intrecciato i destini di Reggio Calabria e della Repubblica di San Marino ... reggiotv.it

Convegno su Gino Zani, Battaglia: «Consegneremo il San Giorgio d’oro alla memoria dell’ingegnere»Rendiamo omaggio a un uomo che ha saputo imprimere la sua impronta nel tessuto urbano, architettonico e culturale di Reggio Calabria ... ilmetropolitano.it