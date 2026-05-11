Rimini | stop al fumo negli stabilimenti e più ore per i cani in mare

A Rimini sono state introdotte nuove regole che vietano di fumare negli stabilimenti balneari e che prevedono un aumento delle ore dedicate ai cani in mare. Per chi viola il divieto di fumo, si parla di sanzioni pecuniarie, anche se non sono stati specificati i dettagli sul costo delle multe. Inoltre, gli orari consentiti per portare i cani in spiaggia sono stati modificati, con nuove finestre temporali stabilite dalla normativa locale.

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? Domande chiave Quanto costa la multa per chi fuma negli stabilimenti?. Come cambiano gli orari per portare il cane in spiaggia?. Dove si potrà fumare senza rischiare sanzioni pecuniarie?. Quali sono le nuove regole per lo spazio degli ombrelloni?.? In Breve Sanzioni per chi fuma negli stabilimenti tra 25 e 500 euro.. Accesso cani in mare dalle 6 alle 8.30 e dalle 18.40 alle 21.. Superficie minima ombrelloni di 15 metri quadrati, con deroghe a 12 metri.. Servizi igienici garantiti dai bagnini fino alle ore 22.. Dal 16 maggio al 20 settembre, l’amministrazione comunale di Rimini applicherà nuove regole per la gestione degli stabilimenti balneari, introducendo divieti rigorosi sul fumo e ampliando le ore di utilizzo del mare per gli animali domestici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini: stop al fumo negli stabilimenti e più ore per i cani in mare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Jesolo 2026: stop al fumo in spiaggia e nuovi orari per i cani? Cosa scoprirai Dove potrai fumare se non sotto l'ombrellone? Quando potranno i cani passeggiare liberamente sulla battigia? Come cambieranno gli... Leggi anche: Nuove regole in spiaggia. Stop al fumo, ’sì’ ai cani Argomenti più discussi: In spiaggia a Rimini stop al fumo e più ore in mare per i cani; Nuove regole in spiaggia a Bellaria: stop al fumo, ‘sì’ ai cani; No al fumo, si alla passeggiata con gli amici a 4 zampe. Ecco la nuova ordinanza sulla balneazione bellariese; Spiagge senza fumo, anche Jesolo vieta le sigarette sotto l'ombrellone. In spiaggia a Rimini stop al fumo e più ore in mare per i cani reddit In spiaggia a Rimini stop al fumo e più ore in mare per i cani x.com In spiaggia a Rimini stop al fumo e più ore in mare per i caniStretta sul fumo sulla spiaggia di Rimini. È la grande novità dell'ordinanza balneare attiva dal 16 maggio al 20 settembre che regola la vita sull'arenile. (ANSA) ... ansa.it