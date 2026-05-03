A Jesolo nel 2026 entreranno in vigore nuove disposizioni riguardanti il divieto di fumare in spiaggia e gli orari consentiti per i cani. La normativa stabilisce che il fumo sarà vietato in tutta l’area balneare, con alcune eccezioni, come sotto l’ombrellone. Inoltre, sono stati definiti nuovi orari durante i quali i cani potranno passeggiare liberamente sulla battigia. Le regole entreranno in vigore nel corso dell’anno prossimo.

? Cosa scoprirai Dove potrai fumare se non sotto l'ombrellone?. Quando potranno i cani passeggiare liberamente sulla battigia?. Come cambieranno gli orari di apertura dei chioschi estivi?. Perché il sindaco ha deciso di limitare il fumo in spiaggia?.? In Breve Chioschi aperti giornalmente dalle 8:00 alle 19:00 dal 23 maggio al 13 settembre.. Cani in spiaggia solo dalle 20:00 alle 8:00 per evitare sovraffollamento diurno.. Assessore Maschio e sindaco De Zotti puntano alla gestione turistica verso il 2027.. Obiettivo riduzione microplastiche da mozziconi tramite aree dedicate nei litorali di Jesolo.. Il sindaco De Zotti ha varato a Jesolo nuove norme per la stagione balneare 2026, introducendo restrizioni sul fumo e orari specifici per il transito dei cani sulla spiaggia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jesolo 2026: stop al fumo in spiaggia e nuovi orari per i cani

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Temi più discussi: Jesolo 2026: stop al fumo su tutta la spiaggia e nuove regole per gli animali con l’ordinanza balneare; Jesolo, stop al fumo sull’arenile e servizi rafforzati per l’estate 2026; Modifiche viabilità per manifestazione sportiva; Jesolo, stop al fumo e nuove regole in spiaggia.

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