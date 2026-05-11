Rimane bloccato col motorino in strada il soccorso si trasforma in incubo

Da udinetoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana, i carabinieri del Comando provinciale di Udine hanno svolto numerosi controlli sul territorio. Nel corso delle operazioni, sono state denunciate tre persone tra Udine e Martignacco per furto, tentato furto e danneggiamento. In un episodio, un motorino si è fermato in strada e il tentativo di soccorso si è trasformato in un incubo per uno dei coinvolti.

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Fine settimana intenso per i carabinieri del Comando provinciale di Udine, impegnati in una serie di controlli sul territorio che hanno portato a tre denunce tra Udine e Martignacco per episodi di furto, tentato furto e danneggiamento.Finto soccorso dopo il guasto al ciclomotoreL’episodio più.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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