Rimane bloccato col motorino in strada il soccorso si trasforma in incubo

Durante il fine settimana, i carabinieri del Comando provinciale di Udine hanno svolto numerosi controlli sul territorio. Nel corso delle operazioni, sono state denunciate tre persone tra Udine e Martignacco per furto, tentato furto e danneggiamento. In un episodio, un motorino si è fermato in strada e il tentativo di soccorso si è trasformato in un incubo per uno dei coinvolti.

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