Parapendista sbaglia atterraggio e rimane bloccato su un albero soccorso a Vico Canavese di Valchiusa

Un parapendista ha avuto un problema durante l’atterraggio e si è trovato bloccato tra i rami di alcuni alberi a circa otto metri di altezza. La vela rimasta impigliata ha impedito all’uomo di muoversi liberamente, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. L’incidente si è verificato in un’area di montagna a Vico Canavese di Valchiusa, dove sono state avviate le operazioni di salvataggio.

Un parapendista è rimasto bloccato tra i rami di alcuni alberi durante la fase di discesa, restando sospeso a circa otto metri di altezza con la vela impigliata e senza riuscire a liberarsi autonomamente. È successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 aprile 2026, a Vico Canavese, frazione di.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Valchiusa, torna il rito "dij Faseuij Grass": domenica di festa tra Vico e le frazioniIl fine settimana alle porte si preannuncia all'insegna della convivialità e delle ricette secolari. Da Palermo a Vico Equense, arriva l’ Albero di FalconeTempo di lettura: 3 minutiA Palermo vive e resiste da anni un albero molto amato dai bambini. Panoramica sull’argomento Si parla di: Parapendista sbaglia atterraggio e rimane bloccato su un albero, soccorso a Vico Canavese di Valchiusa. Parapendista sbaglia atterraggio e rimane bloccato su un albero, soccorso a Vico Canavese di ValchiusaUn parapendista è rimasto bloccato tra i rami di alcuni alberi durante la fase di discesa, restando sospeso a circa otto metri di altezza con la vela impigliata e senza riuscire a liberarsi autonomame ... torinotoday.it VALCHIUSA - Precipita con il parapendio e si incastra tra i rami degli alberi: salvato dai vigili del fuoco - FOTOIl parapendista, durante la discesa, è rimasto incastrato con la vela tra i rami degli alberi, a circa otto metri di altezza ... quotidianocanavese.it