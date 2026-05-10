Un rappresentante italiano ha raccontato la sua esperienza in Turchia riguardo alla vicenda della Flotilla. Ha riferito di un avviso del ministero degli Esteri israeliano, che ora si riferisce alla nave come “Flotilla della provocazione” invece di usare il termine “Flotilla di Hamas”. Nel frattempo, Israele ha rilasciato due persone, Thiago e Saif, dopo averle fermate, nonostante le accuse di appartenere a Hamas.

“C’è stato l’ennesimo warning del ministero degli Esteri israeliano. Ora parlano di ‘Flotilla della provocazione’, se non altro non usano più l’espressione ‘Flotilla di Hamas’. D’altro canto se fosse la Flotilla di Hamas non si spiegherebbe il rilascio dei due attivisti catturati in acque internazionali, Saif Abukeshek e Thiago Avila “. Lo ha detto l’inviato de il Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, ora ferma in Turchia e in attesa di ripartire per Gaza. “Entrambi gli attivisti sono stati detenuti per una decina di giorni, interrogati per ore e ore, tenuti tutto il giorno con la luce accesa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, il racconto di Mantovani dalla Turchia: “Perché Israele ha rilasciato Thiago e Saif se pensa facciano parte di Hamas?”

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