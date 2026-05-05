Una flottiglia si prepara a ripartire con destinazione Thiago e Saif. Secondo quanto riferito, Thiago ha dichiarato di aver subito ripetuti interrogatori della durata di otto ore, durante i quali gli inquirenti gli hanno rivolto minacce, tra cui quella di essere ucciso. La notizia è stata resa pubblica attraverso fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sul procedimento in corso.

In balìa Sia Avila che Abukeshek sono detenuti in isolamento e minacciati di morte da Israele. Gli scafi intatti raggiungeranno la Turchia In balìa Sia Avila che Abukeshek sono detenuti in isolamento e minacciati di morte da Israele. Gli scafi intatti raggiungeranno la Turchia «Thiago ci ha riferito di essere stato sottoposto a ripetuti interrogatori della durata di otto ore. Gli inquirenti lo hanno esplicitamente minacciato, affermando che sarebbe stato “ucciso” o che avrebbe “trascorso 100 anni in prigione”. Sia lui che Saif sono detenuti in totale isolamento. Le loro celle sono illuminate costantemente ad alta intensità, 24 ore su 24. Entrambi vengono bendati ogni volta che devono uscire, anche durante le visite mediche.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Flotilla pronta a ripartire per Thiago e Saif

Milano, presidio per la Global Sumud Flotilla: ”Liberate di Thiago, Saif e gli altri prigionieri”

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