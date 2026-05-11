In Italia, il processo di rigenerazione urbana si sta spostando oltre il recupero degli edifici, puntando alla creazione di spazi che favoriscano relazioni e servizi di prossimità. Milano e Firenze sono al centro di questo cambiamento, con progetti che coinvolgono interventi di riqualificazione e nuove strategie di pianificazione. Le iniziative si concentrano su aree che prima erano trascurate, trasformandole in punti di aggregazione e servizi per i cittadini.

In Italia, la sfida della rigenerazione urbana sta evolvendo da semplice recupero volumetrico a creazione di veri e propri “ecosistemi di prossimità”. Non si tratta più solo di ristrutturare edifici, ma di gestire la transizione di aree industriali dismesse verso nuove funzioni che rispondano alle urgenze del presente: sostenibilità ambientale, integrazione accademica e attrattività internazionale. In questo contesto, la rigenerazione urbana contemporanea trova oggi due dei suoi esempi più avanzati in Manifattura Tabacchi a Firenze e BiM a Milano. Se il progetto fiorentino trasforma l’ex fabbrica in un quartiere dinamico e inclusivo — animato dalla community internazionale di Polimoda e da residenze di design — BiM riqualifica un intero isolato in Bicocca attraverso una logica di retrofitting.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Rigenerazione urbana: ecco perché Milano e Firenze possono diventare un modello europeo

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