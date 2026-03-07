La polizia locale di Cesano Maderno ha identificato 32 persone che hanno abbandonato rifiuti in strada nelle ultime settimane, grazie all’uso di fototrappole. I vigili hanno elevato i relativi verbali, contribuendo a contrastare il fenomeno dell’inciviltà ambientale. Le segnalazioni sono arrivate anche attraverso le immagini catturate dalle telecamere automatiche posizionate nelle zone più colpite.

Scoperti ad abbandonare rifiuti in strada grazie alle fototrappole: ben 32 verbali elevati dalla polizia locale di Cesano Maderno solo nelle ultime settimane. Continua l’attività del Nucleo Tutela Ambientale del Corpo di polizia locale di Cesano Maderno anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini. Ogni episodio di abbandono di rifiuti, se non configura reato più grave (inquinamento ambientale per rifiuti pericolosi) prevede sanzioni a partire da 100 euro. Tutte le zone della città sono state monitorate e sono al centro delle attività della polizia locale di Cesano Maderno: 4 trasgressori sono stati individuati e sanzionati per abbandono rifiuti nel parcheggio di via Manzoni, dove da alcuni mesi sono state installate le telecamere fisse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furbetti dei rifiuti. I vigili incastrano 32 trasgressori

Dalla birra ai pneumatici, tutto giù dalla scarpata: le fototrappole incastrano i “furbetti” dei rifiutiUna discarica abusiva lungo la strada, mesi di indagini e appostamenti, poi l’incastro grazie a sistemi di monitoraggio ambientale.

E’ caccia ai furbetti dei rifiutiProsegue la lotta ed il contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti, azioni ingiustificate e ingiustificabili che creano non pochi problemi...

Tutto quello che riguarda Furbetti dei rifiuti I vigili....

Temi più discussi: Trento, battaglia contro i furbetti dei rifiuti: arrivano le prime maxi-multe per chi abbandona i sacchetti; Furbetti dei rifiuti. I vigili incastrano 32 trasgressori; E’ caccia ai furbetti dei rifiuti; Moncalieri fa di nuovo i conti coi 'furbetti dei rifiuti': maxi abbandono in Borgo San Pietro.

Monza, guerra ai furbetti dei rifiuti: 47 stanati in due mesi, scattano multe e fototrappoleMONZA – Sacchi lasciati accanto ai cestini, mobili scaricati di notte, cumuli di immondizia lungo le strade periferiche. È un fronte silenzioso ma quotidiano, quello dell’abbandono dei rifiuti, che ... mbnews.it

Lotta ai furbetti dei rifiuti, controlli e fototrappole: a Monza 40 sanzioni in due mesiI principali luoghi monitorati sono state le vie Monfalcone, Galvani, Libertà, Gramsci, Fossati, Monte Cimone, Vespucci, Nievo, Boezio, Cantalupo, Solone, Tagliamento e Boscherona, Bande Nere e Guardi ... ilgiorno.it

Addio furbetti del motorino, a Gallipoli sarà ridisegnata la ztl. Nuovo piano per gestire gli accessi dei residenti, due varchi d'ingresso e spostamento della telecamera principale all’ingresso del ponte Giovanni Paolo II, anticipando di fatto il punto di controllo all’ - facebook.com facebook

La Polizia locale di Nichelino a caccia dei 'furbetti dei parcheggi' x.com