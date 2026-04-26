Riepilogo europeo | il Bayern vince con sette gol mentre il PSG allunga in testa alla classifica

Nella giornata di ieri si sono disputate alcune partite della Bundesliga, con il Bayern che ha conquistato una vittoria con sette reti segnate. Nel frattempo, il Paris Saint-Germain ha ampliato il suo vantaggio in classifica, consolidando la posizione di testa nella Ligue 1. Questi risultati si aggiungono alle notizie provenienti dal panorama calcistico europeo, offrendo un quadro aggiornato delle competizioni in corso.

2026-04-25 22:56:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Bundesliga. In uno scontro emozionante in Bundesliga, il Bayern recentemente incoronato campione ha rimontato tre gol di svantaggio contro il Magonza e ha vinto 4-3. Dominik Kohr, Paul Nebel e Sheraldo Becker mettono i padroni di casa in una posizione di comando prima dell’intervallo alla Mewa Arena. Tuttavia, i gol nel secondo tempo di Nicolas Jackson, Michael Olise, Jamal Musiala e Harry Kane hanno ribaltato la partita portando i vincitori del titolo di Vincent Kompany a 18 punti di vantaggio dal Borussia Dortmund, secondo in classifica.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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