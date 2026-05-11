Ricoverato in pericolo di vita in Rianimazione motociclista trovato ferito in strada
Un motociclista è stato portato al Policlinico di Messina sabato pomeriggio, dove si trova in condizioni critiche in Rianimazione. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato trovato ferito in strada e si pensa che possa aver avuto un incidente stradale o un malore mentre era in sella alla moto. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell’accaduto.
Al Policlinico di Messina è giunto sabato pomeriggio. Era rimasto ferito a quanto pare in un incidente stradale forse colto da malore. Ciò che è certo oggi è che è ricoverato in pericolo di vita e intubato al reparto di Rianimazione. Si tratta di un motociclista milazzese di 44 anni circa. L'uomo.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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? Ricoverato in ospedale un paziente con un’infezione da hantavirus. @Unispital_USZ è preparato per il trattamento di casi del genere. La sicurezza del personale e dei pazienti è garantita. Per la popolazione ?? non sussiste attualmente alcun pericolo. x.com
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