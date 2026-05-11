Ricoverato in pericolo di vita in Rianimazione motociclista trovato ferito in strada

Un motociclista è stato portato al Policlinico di Messina sabato pomeriggio, dove si trova in condizioni critiche in Rianimazione. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato trovato ferito in strada e si pensa che possa aver avuto un incidente stradale o un malore mentre era in sella alla moto. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

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Al Policlinico di Messina è giunto sabato pomeriggio. Era rimasto ferito a quanto pare in un incidente stradale forse colto da malore. Ciò che è certo oggi è che è ricoverato in pericolo di vita e intubato al reparto di Rianimazione. Si tratta di un motociclista milazzese di 44 anni circa. L'uomo.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Foggia: in rianimazione 24enne picchiato da cinque persone mentre urinava in strada Ricoverato nel policlinicoUn uomo di 24 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione del policlinico Riuniti di Foggia. Motociclista in pericolo di vita: scontro frontale sulla SalariaUn grave incidente sulla Salaria Vecchia a Scandriglia Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio sulla Salaria Vecchia, all'altezza... Argomenti più discussi: Volo salva vita per un 68enne in pericolo: è stato ricoverato all'Ospedale di Padova; Passeggero ricoverato a Zurigo per hantavirus; Volo sanitario d'urgenza da Cagliari a Venezia per salvare un 68enne in pericolo di vita; Foligno, minorenne cade dal tettino di una minicar: ricoverato in gravi condizioni. ? Ricoverato in ospedale un paziente con un’infezione da hantavirus. @Unispital_USZ è preparato per il trattamento di casi del genere. La sicurezza del personale e dei pazienti è garantita. Per la popolazione ?? non sussiste attualmente alcun pericolo. x.com Ho bisogno di un'opinione esterna… reddit Aggredita a martellate su bus a Stroncone, 43enne ancora in pericolo di vita: le ricerche del marito proseguonoLa donna di 43 anni aggredita a martellate su un autobus a Stroncone (Terni) è ancora in pericolo di vita e ricoverata in Rianimazione ... fanpage.it