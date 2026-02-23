Motociclista in pericolo di vita | scontro frontale sulla Salaria

Un incidente grave sulla Salaria Vecchia a Scandriglia ha coinvolto un’auto e una moto, mettendo in pericolo la vita del motociclista. L’impatto frontale si è verificato ieri pomeriggio e ha causato numerosi danni ai mezzi coinvolti. La strada è stata subito chiusa al traffico per permettere i soccorsi e ricostruire con precisione la dinamica. La situazione del motociclista resta critica.

Un grave incidente sulla Salaria Vecchia a Scandriglia. Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio sulla Salaria Vecchia, all’altezza di Scandriglia, coinvolgendo un’auto e una moto. L’impatto, avvenuto intorno alle 18:30 in corrispondenza dell’Eurospin, ha causato lesioni gravi al motociclista, che ha riportato diverse fratture, tra cui quella di un femore e di un braccio. La gravità delle condizioni ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza in ospedale, dove il paziente è stato subito preso in carico da un’équipe medica. I Carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno collaborato con i soccorsi sanitari per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

