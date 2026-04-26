Foggia | in rianimazione 24enne picchiato da cinque persone mentre urinava in strada Ricoverato nel policlinico

Un giovane di 24 anni è stato ricoverato nel reparto di rianimazione di un ospedale di Foggia dopo essere stato aggredito da almeno cinque persone. L'aggressione è avvenuta ieri sera nei pressi di una pizzeria, quando l'uomo stava urinando in strada. Le circostanze precise dell'agguato non sono ancora chiare, ma il paziente si trova in condizioni gravi.

Un uomo di 24 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione del policlinico Riuniti di Foggia. Ieri sera è stato brutalmente picchiato da almeno cinque uomini che lo avevano sorpreso ad urinare in strada, nei pressi di una pizzeria. Prima era stato rimproverato. Poi ha tentato di scappare ma, per le percosse subite, si è accasciato al suolo vicino al municipio. Indaga la polizia. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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