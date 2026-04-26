Assunta Di Vaio nel ranking Researchcom nuovo riconoscimento internazionale per la Parthenope

Assunta Di Vaio figura nel ranking di Research.com, un riconoscimento internazionale che coinvolge il dipartimento di giurisprudenza della Parthenope. Il risultato riguarda l'intera struttura accademica e si basa su dati e metriche specifiche, senza riferimenti a decisioni personali o elementi soggettivi. La classifica valuta le performance e l'impatto scientifico dei ricercatori in ambito globale, riflettendo una posizione di rilievo nel settore.

“Per il dipartimento di giurisprudenza si tratta di un risultato che va oltre il dato individuale e che conferma la qualità di una comunità accademica capace di esprimere ricerca competitiva, visibile a livello internazionale e radicata nei grandi temi della trasformazione economica, ambientale e sociale. Il riconoscimento della prof.ssa Assunta Di Vaio contribuisce così a rafforzare l’immagine del dipartimento come luogo di produzione scientifica avanzata e di dialogo costante con il territorio”. Così la professoressa Rosaria Giampietraglia, direttrice del dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, commenta il nuovo riconoscimento ottenuto dalla docente Assunta Di Vaio, inserita nel ranking Research.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate "Festival+: l’Unione fa la Musica”: all'Auditorium dell'Assunta, tornano a Rubano i “I concerti dell’assunta 2026”In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Si prepara il nuovo appuntamento settimanale con la musica del... “Al chiaro di luna” all'Auditorium dell'Assunta, tornano a Rubano i “I concerti dell’assunta 2026”Il cartellone, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, continua con la serie di concerti serali, ogni venerdì, alle 20.