Richieste eccessive così l' Iran ha fatto saltare il negoziato con gli Usa Furia Trump E il petrolio torna a salire

Le trattative tra gli Stati Uniti e l'Iran sono interrompete dopo che Teheran ha respinto un piano proposto, definendo le richieste americane troppo esigenti. Il presidente degli Stati Uniti ha commentato che la risposta iraniana è inappropriata, mentre il Dipartimento di Stato ha dichiarato di monitorare le scorte di uranio arricchito del paese mediorientale, senza escludere un intervento futuro per prenderne possesso. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha registrato un aumento.

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