Richieste eccessive così l' Iran ha fatto saltare il negoziato con gli Usa Furia Trump E il petrolio torna a salire
Le trattative tra gli Stati Uniti e l'Iran sono interrompete dopo che Teheran ha respinto un piano proposto, definendo le richieste americane troppo esigenti. Il presidente degli Stati Uniti ha commentato che la risposta iraniana è inappropriata, mentre il Dipartimento di Stato ha dichiarato di monitorare le scorte di uranio arricchito del paese mediorientale, senza escludere un intervento futuro per prenderne possesso. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha registrato un aumento.
L’Iran respinge il piano Usa e chiede riparazioni, fine delle sanzioni e sovranità su Hormuz. Trump boccia la risposta di Teheran, mentre Netanyahu avverte: la guerra non è finita L'Iran respinge il piano Usa. "Non mi piace la loro risposta, è inappropriata", commenta Trump. Gli Usa monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e "a un certo punto" se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. L'Iran ha respinto il piano statunitense, una proposta che "avrebbe significato la sottomissione di Teheran alle eccessive richieste di Donald Trump", riferisce la televisione di stato iraniana 'Press Tv'.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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