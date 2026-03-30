Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha commentato le richieste avanzate dall’ex presidente degli Stati Uniti, descrivendole come

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "Le richieste che ci sono state trasmesse sono state per lo più irragionevoli ed eccessive". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, nel corso di una conferenza stampa riportata dall’agenzia Tasnim, sottolineando che "non abbiamo avuto alcun negoziato diretto con gli Stati Uniti" ma solo "messaggi ricevuti tramite intermediari sulla volontà americana di negoziare". Donald Trump non esclude un intervento militare per conquistare l'isola di Kharg, snodo fondamentale nel commercio del petrolio. In un'intervista al... 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - L'Iran ha definito le richieste di Trump "irragionevoli ed eccessive"

Articoli correlati

L’Iran mette in guardia Washington da “richieste eccessive” nei negoziati bilateraliI negoziati in corso, che dovrebbero proseguire la prossima settimana, sembrano essere l’ultima possibilità per evitare un attacco degli Stati Uniti,...

Cosa vuole Trump dall’Iran, le richieste americane sul tavolo di KhameneiIn bilico i colloqui Usa-Teheran dopo che l’Iran aveva avvertito che si sarebbe tirato indietro se Washington avesse insistito per ampliare l’agenda...

L’Iran pubblica un video in stile Lego contro Trump e Netanyahu dopo gli attacch

Aggiornamenti e notizie su L'Iran ha definito le richieste di...

Temi più discussi: Operation Epic Fury: la guerra che non piace agli americani; L’Albania segue gli Stati Uniti e dichiara l’Iran sponsor statale del terrorismo; Petrolio, l’Iran usa le tattiche di Trump sui dazi; L'Egitto intensifica la diplomazia mentre la guerra con l'Iran ridisegna le tensioni regionali.

Trump: L'Iran ha cambiato regime, a breve incontro. Ma Teheran: Nessun contatto con WashingtonIl Ministero degli Esteri di Teheran: Proposte Usa eccessive e irragionevoli Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha definito le proposte degli Usa, articolate in 15 ... msn.com

L'Iran ha posto sei condizioni per la fine della guerraLa chiusura delle basi militari statunitensi nella regione; il pagamento di un risarcimento alla Repubblica Islamica e un nuovo quadro giuridico per lo Stretto di Hormuz: sono alcuni dei punti chiav ... today.it

Gli Usa si preparano ad operazioni di terra in Iran. Se fosse vero (il leak potrebbe essere strumentale) L’idea tattica è sempre quella fallimentare dell’Afghanistan: l’economia di forza. Usare le SOF per ottenere obiettivi magari con teste di ponte tipo 1/5 x.com

La Spagna chiude lo spazio aereo ai voli coinvolti nel conflitto in Iran - facebook.com facebook