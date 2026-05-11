Il governo italiano ha presentato la candidatura di Bologna e del Tecnopolo come uno dei punti di riferimento per ‘Frontier AI’, la nuova infrastruttura europea dedicata alla ricerca sull'intelligenza artificiale. La proposta è stata annunciata il 11 maggio 2026, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del sistema scientifico e tecnologico italiano nel settore. La candidatura si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo e innovazione a livello europeo.

Bologna, 11 maggio 2026 – L’Italia candida Bologna e il Tecnopolo come uno degli snodi principali di ‘ Frontier AI ’, la futura infrastruttura europea della ricerca e dell’intelligenza artificiale. Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso dell’ incontro bilaterale con il Commissario europeo per le Start-up, la Ricerca e l’Innovazione, Ekaterina Zahairieva, al Tecnopolo Dama di Bologna. Al centro del colloquio, le priorità strategiche della nuova agenda europea della ricerca: da ‘ Choose Europe for Science ’, il programma lanciato dalla Commissione europea per attrarre in Europa ricercatori e scienziati da tutto il mondo, fino a ‘Frontier AI’, l’iniziativa Ue per rafforzare la capacità europea di sviluppare modelli di intelligenza artificiale di frontiera.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ricerca, l’Italia candida Bologna per ‘Frontier AI’, polo ricerca su intelligenza artificiale

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