a bologna nasce un nuovo polo su prevenzione e ricerca scientifica

A Bologna è stato costituito un nuovo centro dedicato alla prevenzione, alla ricerca e alla divulgazione nel settore della salute. La struttura si occupa di sviluppare progetti e attività specifiche in ambito scientifico, con particolare attenzione alle tematiche legate alla tutela della salute pubblica. La fondazione di questo polo mira a rafforzare le iniziative di prevenzione e di studio nel territorio.

Un nuovo soggetto dedicato alla prevenzione, alla ricerca e alla divulgazione scientifica nel campo della salute. È la Fondazione Monti Salute Più ETS, presentata il 26 marzo a Bologna e promossa dal Gruppo Monti Salute Più, realtà attiva nel settore termale e sanitario. La nascita della Fondazione segna un passaggio distinto rispetto all’attività imprenditoriale del gruppo, con l’obiettivo di sviluppare e condividere conoscenze in ambito sanitario al di fuori di una logica aziendale. “Mettere tutto quello che ho imparato a disposizione non più solo di un’impresa, ma della comunità”, spiega il fondatore, Antonio Monti, sintetizzando la scelta alla base del progetto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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