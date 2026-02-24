L' Università di Pisa investe 1,8 milioni di euro su idee di ricerca innovative | al via i Progetti Esplorativi di Ricerca

L'Università di Pisa ha destinato 1,8 milioni di euro a progetti di ricerca innovativi, spinta dalla volontà di stimolare idee originali e affrontare i problemi attuali. La decisione deriva dalla necessità di rafforzare l'attività scientifica e offrire nuove soluzioni pratiche. Questi fondi supporteranno studi in vari settori, tra cui l’ambiente e la salute, coinvolgendo ricercatori emergenti e professionisti affermati. La scelta mira a favorire un progresso concreto nel panorama accademico.

Un investimento da 1 milione e 800mila euro per dare spazio a idee nuove e rafforzare il ruolo della ricerca universitaria e rispondere ai grandi temi del nostro tempo. L'Università di Pisa ha pubblicato il bando per i Progetti Esplorativi di Ricerca (PER), rivolto a docenti e ricercatori dell'Ateneo. Ogni progetto potrà ottenere un finanziamento compreso tra 15mila e 30mila euro e avrà una durata massima di 24 mesi. Le proposte potranno nascere all'interno di un singolo dipartimento oppure mettere insieme competenze diverse, favorendo collaborazioni interdisciplinari. Ogni ricercatrice o ricercatore potrà partecipare a una sola proposta; è possibile coinvolgere anche studiose e studiosi di altri atenei o enti di ricerca, senza costi per l'Università di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

