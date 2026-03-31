A Verona sono stati assegnati quasi tre milioni di euro all’Azienda ospedaliera universitaria integrata nel quadro del bando Ricerca finalizzata 2024. Questi fondi sosterranno sette progetti di ricerca che riguardano innovazioni nelle cure mediche e nelle tecniche diagnostiche. Gli interventi puntano a migliorare le terapie e le pratiche cliniche nel settore sanitario locale.

Verona sta per ricevere un iniezione di risorse significative, con quasi tre milioni di euro destinati all’AouI nell’ambito del bando Ricerca finalizzata 2024. Sette progetti guidati da giovani ricercatori saranno finanziati dal Ministero della Salute, segnando un record storico per l’ospedale. Questa vittoria non si limita ai numeri, ma promette di trasformare la conoscenza accademica in cure concrete per i cittadini veronesi e nazionali. Il successo è il risultato di una stretta collaborazione tra l’istituto ospedaliero e l’Università di Verona, dove l’integrazione tra ricerca universitaria e pratica clinica diventa il motore dell’innovazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona: 3 milioni per la ricerca, 7 progetti rivoluzionano le cure

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