Riccione due offerte per l’ex Colonia Bertazzoni | si valuta il futuro

A Riccione sono state presentate due offerte per l’ex Colonia Bertazzoni, sede che da tempo suscita interesse per il suo possibile riutilizzo. Le proposte sono al vaglio delle autorità competenti, che stanno valutando i progetti in rapporto alle finalità della Fondazione Cetacea, coinvolta nel procedimento. Restano da capire chi siano i potenziali acquirenti e come si svilupperà la procedura di analisi delle offerte.

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? Domande chiave Chi sono i due potenziali acquirenti che hanno presentato l'offerta?. Come verranno valutati i progetti rispetto alla Fondazione Cetacea?. Quali criteri economici determineranno la scelta finale del Consiglio Comunale?. Cosa accadrà alle attività sociali già presenti all'interno della struttura?.? In Breve Incontro tecnico programmato per venerdì 22 maggio per analisi offerte.. Valutazione progetti vincolata al Piano urbanistico generale di Riccione.. Obbligo di compatibilità con le attività sociali della Fondazione Cetacea.. Decisione finale spettante al Consiglio Comunale dopo relazioni tecniche.. Lunedì 11 maggio 2026, l’amministrazione di Riccione ha confermato il recepimento di due diverse manifestazioni d’interesse per l’acquisto dell’ex Colonia Bertazzoni situata in viale Torino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riccione, due offerte per l’ex Colonia Bertazzoni: si valuta il futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ex colonia Bertazzoni, presentate due manifestazioni d’interesseProsegue con importanti novità l’iter per la valorizzazione e l’alienazione del compendio immobiliare denominato “ex Colonia Bertazzoni”. Leggi anche: Osservata speciale, ma senza acquirenti: si riapre la partita per vendere l'ex colonia Bertazzoni Argomenti più discussi: Dopo la prima seduta pubblica deserta l'ex colonia Bertazzoni torna sul mercato; Ex colonia Bertazzoni; Esito procedura negoziata per l’alienazione di posti auto al piano primo sottostrada del Palazzo dei Congressi di Riccione; Cronaca. Caso Garlasco, insieme a Sempio saranno interrogate anche le sorelle Cappa. Approfondimenti tecnici in vista della prossima commissione pubblica #Riccione #Attualita x.com Riccione. Colonia Bertazzoni, al Comune due offerte di acquistoRiccione. Colonia Bertazzoni, al Comune due offerte di acquisto. Ex colonia Bertazzoni: presentate due manifestazioni d’interesse. Nuova seduta fissata ... lapiazzarimini.it