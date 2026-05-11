Ogni giorno sulla rete ferroviaria italiana si aprono in media 1.300 cantieri, coinvolgendo lavori di manutenzione, aggiornamenti tecnologici e grandi opere. Nel 2025, gli investimenti previsti superano i 11,6 miliardi di euro. Durante il periodo estivo, molte linee sono soggette a interruzioni e modifiche alle corse, da Milano a Foggia, per consentire questi interventi. La pianificazione delle attività si concentra su diverse tratte per limitare i disagi ai passeggeri.

Sono 1.300 i cantieri attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici, per un totale di 11,6 miliardi di euro di investimenti nel 2025. Per Rete ferroviaria italiana ( Rfi ) si tratta del livello piu’ alto mai registrato, un risultato ottenuto grazie all’operativita’ del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e all’accelerazione impressa ai programmi di potenziamento e manutenzione della rete. Questo piano di investimenti ha fatto registrare ricadute significative sull’economia nazionale e sui livelli occupazionali. Gli interventi effettuati nel 2025 hanno generato un indotto di 20,5 miliardi di euro sul valore della produzione e di 8,6 miliardi di euro sul Pil, con 112 mila occupati nelle filiere coinvolte.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rfi accelera sui cantieri: 1.300 al giorno. Da Milano a Foggia, quali sono le principali interruzioni estive

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