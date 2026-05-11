Lavori sul passante e nuova fermata Mind l' elenco di tutti i cantieri di Rfi | variazioni interruzioni e modifiche
Rfi ha avviato numerosi cantieri sul sistema ferroviario italiano, con circa 1.300 interventi quotidiani tra lavori di grandi opere, aggiornamenti e manutenzione. Tra le zone interessate ci sono Milano e l’hinterland, dove si registrano variazioni, interruzioni e modifiche alle linee. Le attività riguardano anche il passante ferroviario e la nuova fermata Mind, con lavori in corso che comportano modifiche temporanee ai servizi ferroviari.
Proseguono a ritmo serrato i lavori di Rfi sul sistema ferroviario italiano. Sono, infatti, 1.300 i cantieri attivi ogni giorno tra grandi opere, aggiornamenti e interventi di manutenzione, alcuni dei quali interessano anche la città di Milano e l'hinterland. Il Gruppo ha investito più di 11.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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