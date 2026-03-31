Quali sono le differenze principali tra il 2 e l' 8x1000

Da ilgiorno.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2x1000 e l’8x1000 sono quote dell’IRPEF che i contribuenti possono destinare a enti e confessioni religiose. Il 5x1000, invece, permette di sostenere enti benefici, associazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro, a differenza delle prime due che coinvolgono principalmente istituzioni religiose e statali. Le modalità di destinazione e le categorie di destinatari variano tra queste tre quote.

Il 5x1000, l’8x1000 e il 2x1000 sono quote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che il contribuente può destinare a specifici soggetti in sede di dichiarazione dei redditi. Non comportano costi aggiuntivi, ma rappresentano una scelta su come indirizzare una parte delle tasse già dovute allo Stato. Il 5x1000 è destinato principalmente a enti del terzo settore, alla ricerca scientifica e sanitaria, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle attività sociali dei comuni. Il contribuente può scegliere sia il settore sia un’organizzazione specifica, indicando il codice fiscale. È lo strumento più diretto per sostenere il non profit. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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