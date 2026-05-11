ReWine Canavese e Vini all’Insù 2026 | gli eventi del vino tra Ivrea e Perosa Argentina

Nel fine settimana di metà maggio, tra Ivrea e Perosa Argentina, si svolgeranno diversi eventi dedicati al vino. Due manifestazioni, ReWine Canavese e Vini all’Insù 2026, offriranno l’opportunità di scoprire produzioni locali e partecipare a degustazioni e incontri con produttori. Questi appuntamenti sono parte di un calendario che si concentra sulla promozione delle eccellenze vinicole della zona.

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