ReWine Canavese e Vini all’Insù 2026 | gli eventi del vino tra Ivrea e Perosa Argentina
Nel fine settimana di metà maggio, tra Ivrea e Perosa Argentina, si svolgeranno diversi eventi dedicati al vino. Due manifestazioni, ReWine Canavese e Vini all’Insù 2026, offriranno l’opportunità di scoprire produzioni locali e partecipare a degustazioni e incontri con produttori. Questi appuntamenti sono parte di un calendario che si concentra sulla promozione delle eccellenze vinicole della zona.
Il fine settimana di metà maggio si preannuncia ricco di appuntamenti per gli appassionati di enologia nel Torinese. Domenica 17 maggio il Castello di Ivrea ospiterà la sesta edizione di "ReWine Canavese", manifestazione dedicata alle eccellenze vitivinicole locali organizzata dai Giovani.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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