Ospedale del Canavese | il piano da 215 milioni che rivoluziona Ivrea

A Ivrea, nel territorio del Canavese, si sta sviluppando un progetto per la costruzione di un nuovo complesso ospedaliero. Il piano, con un investimento di 215 milioni di euro, prevede la realizzazione di una struttura moderna destinata a migliorare i servizi sanitari della zona. La presentazione del progetto ha attirato l’attenzione sulla futura evoluzione del sistema sanitario locale, che coinvolge anche il confine tra Piemonte e Valle d’Aosta.

Il nuovo volto della sanità nel confine tra Piemonte e Valle d’Aosta prende forma con il progetto presentato ad Ivrea per il moderno complesso ospedaliero del Canavese. La struttura, concepita dagli ingegneri Fabio Inzani e Stefano Bonfante della società aostana Tecnicaer Engineering, mira a rispondere alle necessità assistenziali dell’area entro il 2030, sfruttando l’area dismessa dello stabilimento Montefibre vicino alla stazione ferroviaria. Mentre la Valle d’Aosta affronta le complessità legate all’aggiudicazione dell’ampliamento del proprio presidio sanitario — un percorso segnato dai subentri della CMC Ravenna SpA che ha rilevato la Manelli SpA di Monopoli dopo i rallentamenti vissuti lo scorso 15 aprile — il fronte piemontese mostra una dinamica diversa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale del Canavese: il piano da 215 milioni che rivoluziona Ivrea Notizie correlate Nuovo ospedale a Ivrea: 215 milioni per il polo del 2031Il Comune di Ivrea ha svelato l’8 aprile 2026 il progetto per il nuovo polo ospedaliero che sorgerà nell’area ex Montefibre, un’opera da 215 milioni... 336 milioni: il fondo di rotazione che rivoluzionaIl Friuli-Venezia Giulia ha erogato 336 milioni di euro nel 2025 attraverso il suo fondo di rotazione, consolidando un modello di sostegno... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Case e ospedali di Comunità. Ma dentro chi ci va?; Cuorgnè, il pronto soccorso dell'ospedale resta aperto: prorogato il contratto; Riqualificazione dell’ospedale di Cuorgnè, i sindacati chiedono un tavolo di confronto; Colpito con un calcio, frattura del torace per un infermiere: nuova aggressione alle Molinette. CANAVESE - Case e ospedali di comunità: Cisl e Uil chiedono certezze sulle aperture dei presidi localiIl lavori dovranno finire entro giugno. La Cisl Area Metropolitana Torino-Canavese e la Uil del Canavese, dopo l'incontro di lunedì 13 aprile con la direzione dell'Asl To4, chiedono un incontro con la ... quotidianocanavese.it Case e ospedali di Comunità. Ma dentro chi ci va?La CISL Area Metropolitana Torino-Canavese e la UIL del Canavese, dopo l’incontro di lunedì 13 aprile con la Direzione generale dell’ ASL TO4, mettono nero su bianco una priorità che non può più esser ... giornalelavoce.it A Cuorgnè si torna a parlare della possibile privatizzazione dell'ospedale I sindacati sono sul piede di guerra! "Giù le mani da Cuorgnè", dicono. Leggete di più su questa vicenda sul nostro articolo completo: [https://www.quotidianocanavese.it/politica/c - facebook.com facebook