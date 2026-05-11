Revoche al ministero della Cultura Ronzulli | Nessuna crisi il governo è forte

Il ministro della Cultura ha affermato che il governo è forte e non attraversa una crisi, rispondendo alle notizie riguardanti il licenziamento di due collaboratori del ministero. La dichiarazione è arrivata in risposta alle voci che avevano sollevato dubbi sulla stabilità dell’esecutivo, precisando che non ci sarebbero problemi interni legati alle recenti revoche. La situazione resta sotto osservazione, ma al momento non ci sono segnali di tensioni all’interno dell’amministrazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

AGI - Sul caso del ministro Giuli e le notizie che riguardano il licenziamento di due collaboratori del ministero "non è vero che il governo non trova pace. Come al solito voi fate delle sintesi, che più che sintesi sono delle crasi. Il governo è stabile, forte, credibile, con visione. Non è che un problema interno a un Ministero, un problema di staff, incide sull'azione di governo. Assolutamente no, è un problema interno al Ministero della Cultura e spero che venga risolto il prima possibile. Detto questo, essendo un problema di staff, non è un problema per la linea politica del Ministero, piuttosto che soprattutto del governo". La...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Revoche al ministero della Cultura, Ronzulli: “Nessuna crisi, il governo è forte” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Governo, Santanchè arrivata al Ministero: nessuna risposta alle domande dei giornalisti Big Data e Luoghi della Cultura, il rapporto della Fondazione Delphos e del ministero della Cultura sul turismoCresce in maniera esponenziale il numero di visitatori nei luoghi della cultura italiana, con un +15,8 per cento di accessi nel 2025 rispetto... Argomenti più discussi: Giuli, doppia revoca al Mic. Via Merlino e Proietti; Terremoto al Mic, Giuli verso revoca staff: via Merlino e Proietti Trotti; Terremoto al ministero della Cultura: Giuli licenzia i vertici del suo staff; Anatomia della revoca della grazia. La Verità insinua lo zampino del Colle nella crisi al ministero della #Cultura: la revoca di Merlino e il caso Proietti diventano, per il quotidiano, il segnale di una frattura tra #Giuli e #Fazzolari, con l’ombra di #Mattarella sullo sfondo. x.com