Revoche al ministero della Cultura Ronzulli | Nessuna crisi il governo è forte

Da agi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Cultura ha affermato che il governo è forte e non attraversa una crisi, rispondendo alle notizie riguardanti il licenziamento di due collaboratori del ministero. La dichiarazione è arrivata in risposta alle voci che avevano sollevato dubbi sulla stabilità dell’esecutivo, precisando che non ci sarebbero problemi interni legati alle recenti revoche. La situazione resta sotto osservazione, ma al momento non ci sono segnali di tensioni all’interno dell’amministrazione.

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AGI - Sul caso del ministro  Giuli  e le notizie che riguardano il  licenziamento di due collaboratori  del ministero "non è vero che il governo non trova pace. Come al solito voi fate delle sintesi, che più che sintesi sono delle crasi. Il governo è  stabile, forte, credibile, con visione. Non è che un problema interno a un Ministero, un problema di staff, incide sull'azione di governo. Assolutamente no, è un problema interno al  Ministero della Cultura  e spero che venga risolto il prima possibile. Detto questo, essendo un problema di staff, non è un problema per la linea politica del Ministero, piuttosto che soprattutto del governo". La...🔗 Leggi su Agi.it

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