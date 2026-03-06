Nel 2025, i luoghi della cultura italiani hanno registrato un aumento del 15,8 per cento di visitatori rispetto all’anno precedente. Il rapporto tra la Fondazione Delphos e il ministero della Cultura evidenzia questa crescita significativa nel settore del turismo culturale, che coinvolge un numero sempre maggiore di persone. I dati mostrano come l’afflusso di visitatori continui a crescere in modo costante.

Cresce in maniera esponenziale il numero di visitatori nei luoghi della cultura italiana, con un +15,8 per cento di accessi nel 2025 rispetto all’anno precedente. E’ il dato più importante che emerge dal rapporto presentato oggi a Roma nel corso della seconda edizione del convegno “Big Data e Luoghi della Cultura” a cura della Fondazione Delphos e del ministero della Cultura. Cresce in maniera esponenziale il numero di visitatori nei luoghi della cultura italiana, con un +15,8 per cento di accessi nel 2025 rispetto all’anno precedente. E’ il dato più importante che emerge dal rapporto presentato oggi a Roma nel corso della seconda edizione del convegno “Big Data e Luoghi della Cultura” a cura della Fondazione Delphos e del ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Big Data e Luoghi della Cultura, il rapporto della Fondazione Delphos e del ministero della Cultura sul turismo

Leggi anche: Ministero della Cultura: 89,8 milioni di euro per efficientamento energetico dei luoghi pubblici nel Sud Italia

Carsulae, nuovi mosaici riportano alla luce la grandezza della domus romana: valorizzazione del sito con 2,3 milioni dal Ministero della CulturaSvolta importante per il sito archeologico ternano: investimenti che permetteranno la copertura dei mosaici e il completo riallestimento del centro...

Tutti gli aggiornamenti su Big Data.

Temi più discussi: Big Data e Luoghi della Cultura, nel 2025 è stato boom di ingressi: +15,8%; Roma-2° Convegno Big Data e Luoghi della Cultura; Big data, il Liceo Colombini ha partecipato al concorso di supercalcolo; Pillole di Privacy: Big Data e anonimizzazione: quando il dato cessa di essere personale.

Big Data e Luoghi della Cultura: come i dati stanno migliorando la gestione dei museiA Roma istituzioni ed esperti si sono confrontati sull’uso delle tecnologie digitali per valorizzare i luoghi della cultura ... insideart.eu

Big Data e Luoghi della Cultura, nel 2025 è stato boom di ingressi: +15,8%Presentato il secondo rapporto curato da Fondazione Delphos, che ha analizzato quasi 50 milioni di ticket emessi in 226 luoghi della cultura italiani. Il traino dei parchi archeologici, il 70% dei vis ... affaritaliani.it

A Milano nasce Fondazione Delphos, realtà che utilizza i Big Data per valorizzare il settore culturale. Un centro di ricerca capace di raccogliere e interpretare i Big Data di musei e istituti culturali x.com

Fisco imbattibile con i Big Data: ecco come scova gli evasori L'intelligenza artificiale incrocia conti correnti e fatture elettroniche per individuare... - facebook.com facebook