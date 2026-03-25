Governo Santanchè arrivata al Ministero | nessuna risposta alle domande dei giornalisti

La ministra del Turismo è arrivata al ministero intorno alle 10 e non ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata durante l’ingresso, e i cronisti hanno atteso invano chiarimenti sulla sua presenza. La ministra si è limitata a entrare nell’edificio senza fermarsi per commenti o precisazioni pubbliche.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è arrivata al ministero intorno le 10. La ministra, incalzata dai cronisti presenti dopo la richiesta di dimissioni per “sensibilità istituzionale” arrivata martedì tramite una nota di Palazzo Chigi, non ha risposto alle domande e si è limitata a dire “Buongiorno”, scendendo dalla macchina con il telefono all’orecchio. Lo staff conferma tutti gli appuntamenti del giorno. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Governo, Santanchè arrivata al Ministero: nessuna risposta alle domande dei giornalisti Articoli correlati Il Movimento 5 Stelle: “Depositata mozione di sfiducia contro Santanchè”, che intanto è arrivata al Ministero“Abbiamo depositato la mozione di sfiducia contro Daniela Santanchè e ne chiediamo la calendarizzazione urgente. Leggi anche: Caso Rogoredo, Salvini non risponde alle domande dei giornalisti: “Buonasera, buon lavoro” – Video Aggiornamenti e contenuti dedicati a Governo Santanchè arrivata al Ministero... Temi più discussi: Meloni, pressing per dimissioni di Santanchè: cosa succede ora al governo; Premier e ministra alla resa dei conti. Le dimissioni auspicate da un anno; Governo, lasciano Delmastro e Bartolozzi. Meloni auspica dimissioni ministra Santanchè; Giorgia Meloni ha chiesto le dimissioni di Daniela Santanchè: Lo faccia per sensibilità istituzionale. Tensioni nel Governo, Giorgia Meloni e il futuro di Daniela Santanchè: ministra attesa oggi al ministeroTensioni nel Governo di Giorgia Meloni: il caso Santanchè scuote la maggioranza tra pressioni per un passo indietro e confronto decisivo alle porte. notizie.it Daniela Santanchè arriva al ministero. I giornalisti le chiedono delle dimissioni, lei risponde: BuongiornoLa ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è arrivata al ministero intorno le 10. La ministra, incalzata dai cronisti presenti dopo la richiesta di dimissioni per sensibilità istituzionale arrivata ... ilgiornale.it Andrea Delmastro e Giusy Bartolozzi si sono dimessi, rispettivamente, da Sottosegretario alla Giustizia e Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Si sono dimessi dopo il risultato del referendum sulla giustizia, dove il governo e la maggiora - facebook.com facebook Prodi: “Questo governo si consumerà da solo. Gazebo sì ma non subito” - la Repubblica x.com