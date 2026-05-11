Un commento di Fiorello ha riacceso le speculazioni sulla possibilità di un ritorno dei Maneskin sul palco di Sanremo nel 2027. La band romana, che non ha ancora confermato ufficialmente un loro partecipazione futura, è al centro di discussioni tra i fan dopo le sue parole. Al momento, non ci sono annunci ufficiali o conferme da parte della formazione musicale.

Roma, 11 maggio 2026 – I Maneskin torneranno davvero sul palco insieme? Per ora non c’è alcuna conferma ufficiale, ma è bastata una frase pronunciata da Fiorello per riaccendere il dibattito attorno alla band romana. Durante ‘ La Pennicanza’ su Radio2, lo showman ha raccontato di aver incontrato Ethan Torchio agli Internazionali di tennis in corso a Roma proprio in questi giorni e di aver ricevuto una rivelazione destinata a far discutere i fan: “I Maneskin torneranno insieme, la reunion verrà fatta a Sanremo 2027 ”. Solo una battuta, una fuga di notizie o un indizio reale? Con Fiorello non si sa mai però nel mondo dei Maneskin, dove il confine tra provocazione e strategia comunicativa è sempre stato sottilissimo, tutto è possibile.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maneskin, reunion per Sanremo 2027? La frase di Fiorello scatena i fan

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