I Maneskin insieme per il compleanno di Victoria | parte l’ipotesi reunion a Sanremo senza che però si siano mai sciolti

I Maneskin sono stati protagonisti di una cena a Roma, documentata da foto pubblicate online. L’evento si è svolto il 27 aprile nel ristorante Il Tulipano Nero, situato nel quartiere di Trastevere. La presenza del gruppo in questa occasione ha alimentato speculazioni sulla possibilità di una reunion a Sanremo, anche se ufficialmente non ci sono state comunicazioni di scioglimento del gruppo.

I Maneskin sono tornati oggi a guardare tutti dall’alto sulle pagine dei giornali, sono infatti uscite le foto di una cena in quel di Roma, ristorante Il Tulipano Nero, cuore di Trastevere, risalenti alla sera del 27 aprile. Fiumi di inchiostro scorrono sul web come se la band fosse stata beccata in flagrante, paparazzata in un momento di intimità. Ma i Maneskin non si stavano nascondendo, erano perfino attavolati all’esterno, e stavano semplicemente festeggiando il 26esimo compleanno di Victoria De Angelis, bassista della band; tanto però è bastato però affinché una manciata di ore dopo tutti gridassero alla reunion. Ma, piccolo ma...🔗 Leggi su Open.online

Laura Pausini sui Maneskin a Sanremo

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